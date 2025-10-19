Actualité
Le réalisateur Michael Mann réalisant le remake de Sortie d’usine. @Institut Lumière

Lyon : pour le festival Lumière, Michael Mann réalise son remake de Sortie d’usine 

  • par Clémence Margall

    • Après avoir reçu le prix Lumière vendredi, le réalisateur américain s’est prêté au jeu du traditionnel remake du film Sortie d’usine des frères Lumière. 

    Il y avait du monde, beaucoup de monde hier, samedi 18 octobre, devant l’Institut Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, pour accueillir Michael Mann. Alors que le festival Lumière s’achève ce dimanche avec la projection de son chef-d’oeuvre Heat, Michael Mann a réalisé le traditionnel remake du film Sortie d’usine d’Auguste et Louis Lumière.

    Lire aussi : Lyon. Michael Mann récompensé du prix Lumière 2025 : "C'est fantastique !"

    Après avoir reçu le prix Lumière vendredi soir, le réalisateur américain a dirigé, micro à la main, les figurants, mais aussi les stars, présents pour l’occasion. Parmi eux, Isabelle Huppert (prix Lumière 2024), Marina Foïs, Laurent Lafitte, Raphael Personnaz, Michèle Laroque, Orelsan ou encore Camélia Jordana. 

    Orelsan, Marina Foïs et Laurent Lafitte pour le remake Sortie d'usine réalisé par Michael Mann. @Institut Lumière

    La plaque en l'honneur du réalisateur dévoilée

    Le réalisateur de 82 ans a ensuite dévoilé la plaque apposée en son honneur sur la façade de l’Institut Lumière, rue du Premier Film. Michael Mann est enfin présent ce dimanche à la Halle Tony Garnier pour la cérémonie de clôture de cette 17e édition et la projection de son film à 15 heures. 

    Le réalisateur Michael Mann recevant sa plaque des mains d'Isabelle Huppert. @Institut Lumière
    Le réaalisateur Michael Mann et Isabelle Huppert. @Institut Lumière
