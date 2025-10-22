Actualité
La Garde nationale et les onze entreprises de Haute-Savoie lors de la signature des conventions, le 17 octobre 2025, à Annecy en présence de la préfète de Haute-Savoie et du gouverneur militaire de Lyon © Ministère des Armées.

Réserve militaire : onze entreprises de Haute-Savoie signent avec la Garde nationale

  • par evamorvany

    • En Haute-Savoie, la Garde nationale et onze employeurs s’associent pour concilier emploi et engagement des réservistes.

    Plusieurs conventions ont été signées entre la Garde nationale et onze entreprises de Haute-Savoie, vendredi 17 octobre, dans les salons de la préfecture de Haute-Savoie, à Annecy. La cérémonie, organisée par la délégation militaire départementale de Haute-Savoie, a rassemblé environ soixante-dix personnes, parmi lesquelles Emmanuelle Dubée, préfète de Haute-Savoie, et Alain Lardet, général de corps d'armées et gouverneur militaire de Lyon.

    Cette convention entre la Garde nationale et les entreprises a pour but de favoriser l'engagement de collaborateurs réservistes dans l'armée, la gendarmerie et la police nationale. Les employeurs signataires acceptent, par exemple, de réduire le délai de préavis pour les jours de réserve : légalement d'un mois, il peut être ramené à quinze jours. Ils peuvent également maintenir la rémunération des salariés pendant dix à quinze jours de réserve, leur permettant de concilier vie professionnelle, engagement pour la France et vie familiale.

    La Garde nationale a été créée par décret du président de la République le 13 octobre 2016 à la suite des attentats de 2015-2016, en réponse à un désir d’engagement des citoyens et face à un impératif d’union nationale et de résilience. Elle rassemble les réservistes opérationnels des Armées (Terre, Marine, Air et Espace) et du ministère de l’Intérieur (Gendarmerie et Police nationales).

    Une initiative pour doubler le nombre de réservistes en France

    Les onze entreprises présentes à la cérémonie emploient, au total, 17 000 personnes, dont 10 000 en Haute-Savoie, soit 5 % des salariés du secteur privé du département. Parmi les signataires, on compte des entreprises telles que le Crédit agricole des Savoie (chiffre d'affaires de 600 millions d'euros), Somfy (1,5 milliard d'euros) ou encore Fournier-Mobalba (484 millions d'euros).

    Au total, plus de 1 100 conventions sont actuellement en vigueur en France, dont 300 en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles s'inscrivent dans l'objectif national de doubler le nombre de réservistes, actuellement estimé à 84 000. En Haute-Savoie, ils sont près de 1 000 : 300 dans l'armée de Terre, 600 dans la gendarmerie et une cinquantaine dans la police nationale.

    Lire et voir aussi : "On a besoin d'avoir des jeunes pour être une armée d'emploi"

