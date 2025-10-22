Lyon : les travaux débutent place Edgar Quinet, livraison prévue pour l'été 2026

Dans le 6e arrondissement de Lyon, la place Edgar Quinet sera rénovée d'ici l'été 2026. La Métropole de Lyon la promet plus ouverte sur le quartier, et adaptée aux enfants et adultes en situation de handicap.

"C'était une évidence qu'il fallait faire quelque chose ici, cela fait des années que j'insiste." La conseillère municipale du 6e arrondissement, Laurence Croizier affichait ce mercredi un sourire qu'elle n'a pas souvent arboré ces cinq dernières années lorsqu'il s'agissait d'évoquer en public les projets de la Métropole et de la Ville de Lyon.

Accompagnée du président Bruno Bernard et du maire Grégory Doucet, elle s'est félicitée du lancement des travaux de la place Edgar Quinet, saluant "un très beau projet", porté par une Métropole "qui a fait un formidable travail d'écoute et de concertation".

"Un formidable travail d'écoute et de concertation" dit Laurence Croizier

Un "beau projet" dont la principale ambition est d'ouvrir le parc sur le quartier afin de créer un espace plus ouvert sur les commerces aux nord, sur le lycée au sud, et sur l'église à l'est. 17 nouveaux arbres seront plantés sur les pourtours de la place, et les pieds d'arbres seront végétalisés en strate basse sur une surface de 1 500 m2.

Perspective de la future aire de jeu de la place Edgar Quinet à Lyon.

Des places de stationnement seront supprimées, principalement côté nord où la rue longeant la place sera piétonnisée "afin de redonner de la place aux modes doux, de valoriser les commerces, et d'éventuellement permettre agrandir les terrasses" des cafés, expliquent les services de la Métropole. La rue Vendôme sera "apaisée" au niveau du parvis de l'église avec la création d'un plateau surélevé pour faire ralentir les automobilistes.

Jeux inclusifs, fontaine ludique, assises, tables...

La fontaine actuelle sera conservée dans sa forme actuelle afin de "valoriser le patrimoine et de préserver l'esprit de la place", dixit Grégory Doucet. Son usage sera néanmoins modifié puisqu'elle fonctionnera désormais en circuit fermé et sera, à l'image des fontaines de la place des Terreaux, en fonctionnement intermittent et ludique.

De nouveaux jeux seront installés pour petits et grands. Des jeux dits inclusifs, puisqu'ils seront adaptés aux personnes handicapées. Un toboggan avec une rampe PMR par exemple, ou encore une balançoire dont le siège est adapté aux personnes en situation de handicap seront mis en place. Un espace de jeux calmes sera matérialisé. Les gones y trouveront des panneaux ludiques en braille et une boîte à livres.

La place Edgar Quinet actuelle dans le 6e arrondissement de Lyon. (© Thierry Fournier – Métropole de Lyon)

3,7 millions d'euros

Pour les plus grands, des tables type "banquet" sur lesquels des jeux de société sont matérialisés avaient été testés. Elles seront pérennisées dans le projet final. Tout comme les gradins temporaires installés qui ont vu défiler des lycéens pour leurs cours de musique et de théâtre notamment. Des bancs invitant les passants à échanger avaient été testés, sans grand succès. L'action publique ne peut pas tout.

Les travaux seront réalisés en trois phases. Il débutent au sud de la place, côté lycée. Se poursuivront ensuite au nord, côté commerces. Avant de s'achever au centre de la place et au niveau de l'église. La livraison est prévue pour l'été 2026. Le montant du chantier est de 3,7 millions d'euros, financés pour moitié par la Métropole et pour moitié par la Ville.