train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom, Villeurbanne
Photo d’illu

Villeurbanne : Eurostar commande 30 trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d'euros

  • par La rédaction

    • Le conseil d'administration de SNCF Voyageurs a approuvé mardi une commande de 30 trains à très grande vitesse Avelia Horizon pour Eurostar. Premières livraisons attendues en 2031.

    SNCF Voyageurs a validé mardi une commande supplémentaire de 30 trains Avelia Horizon de nouvelle génération pour près de 1,4 milliard d'euros, avec des options pour 20 rames additionnelles. Les premières livraisons sont attendues en 2031.

    "Les collaborateurs du site Alstom de Villeurbanne seront fortement mobilisés"

    "Les collaborateurs du site Alstom de Villeurbanne seront fortement mobilisés pour livrer le système informatique de contrôle-commande, le système d’information voyageurs et les équipements embarqués. Les premières livraisons sont attendues en 2031", indique l'entreprise.

    Cette commande porte sur la version quadri-tension destinée à circuler sur les réseaux de cinq pays : Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. Les rames emprunteront le tunnel sous la Manche jusqu'à Londres Saint Pancras International, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux.

    Le système de contrôle-commande et les équipements embarqués produits à Villeurbanne

    "Ce train nouvelle génération, conçu pour répondre aux exigences du trafic international à très grande vitesse, incarne notre vision d'une mobilité européenne durable et compétitive", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d'Alstom.

    Cette troisième levée de tranche optionnelle complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs. L'Avelia Horizon, capable d'atteindre 320 km/h, pourra accueillir plus de 1 000 voyageurs. Il consomme 20% d'énergie en moins que la génération précédente et ses coûts de maintenance sont réduits de 30%.

    Dix des quatorze sites français d'Alstom seront impliqués dans la fabrication, dont Villeurbanne pour le système de contrôle-commande et les équipements embarqués. Le groupe a annoncé un investissement de 150 millions d'euros pour accroître sa capacité de production en France.

    Prolongement du T6 à Lyon et Villeurbanne : feu vert pour les essais dynamiques

