Une quinquagénaire se tue en plongeant dans le Rhône au volant de sa voiture

Le drame s’est produit ce mercredi 22 octobre à Ampuis, près de Vienne. Une femme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie après avoir plongé dans le Rhône avec sa voiture.

Une tragédie s’est jouée en fin de matinée, mercredi 22 octobre, sur les berges du Rhône à Ampuis. Selon nos confrères du Progrès, peu avant 11 heures, des témoins ont vu une voiture s’engager depuis la rampe de mise à l’eau, près de la guinguette de la Traille, avant de sombrer dans le fleuve.

D’importants moyens de secours ont été mobilisés : plongeurs, hélicoptère, drone et équipe cynophile ont fouillé la zone pendant plusieurs heures. Vers 15 heures, les gendarmes ont retrouvé le véhicule retourné au fond de l’eau, avec à l’intérieur le corps sans vie d’une femme d’une cinquantaine d’années, habitante des Roches-de-Condrieu.

Selon les premières constatations, la piste du suicide est la plus probable.

