Le DJ Fred Again annonce un concert unique à Lyon la semaine prochaine

English producer, multi-instrumentalist, and DJ Fred Again.. performs live at Ex Macello in Milan, Italy, on September 4, 2025. (Photo by Maria Laura Arturi/NurPhoto) (Photo by Maria Laura Arturi / NurPhoto via AFP)

Le DJ londonien a annoncé ce dimanche 19 octobre sur ses réseaux sociaux une série de 10 concerts, dont un exceptionnel en France qui se tiendra à Lyon le 24 octobre prochain.

La nouvelle a de quoi ravir les fans du DJ londonien. Fred Again a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux ce dimanche 19 octobre qu'il serait de passage à Lyon le 24 octobre prochain, l'unique date française, dans le cadre de sa tournée pour promouvoir son prochain album USB002. Si le lieu était gardé secret jusqu'alors, on sait désormais qu'il se déroulera à la Halle Tony Garnier. Le DJ sera accompagné de Caribou et Floating Points pour l'occasion.

Le DJ s'est lancé le défi de réaliser 10 concerts dans 10 villes différentes, dont Glasgow, Bruxelles ou Madrid, et cela, en 10 semaines. Et chaque concert aura le droit à une surprise puisque Fred Again dévoilera en effet un titre de son album en avant-première lors de son set.

Pour tenter d'obtenir des places, une inscription a été mise en place sur les réseaux sociaux de l'artiste. La vente se déroulera mardi 21 octobre à 10 heures. Les places sont en vente à 71 euros.