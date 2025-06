Le calendrier de la première et de la dernière journée de Ligue 1 a été dévoilé ce vendredi par la LFP. Et l'Olympique Lyonnais pourrait retrouver le 17 août le RC Lens, entraîné par Pierre Sage. Pour cela il faudra que le club lyonnais, relégué en Ligue 2 par la DNCG, obtienne gain de cause en appel.