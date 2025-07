Les expos de l’été : Arts aux jardins dans l'Ain

Pour sa 5e édition, le festival Arts aux jardins, dans le village de Pouillat (Ain), fait résonner l’art sous toutes ses formes.

Créé par le musicien Cyril Darmedru, il propose des spectacles, concerts, rencontres et apéros, entre parc et jardins, ainsi qu’une exposition dans les métairies du parc privé du château de Pouillat, exceptionnellement ouvert le temps du festival.

Quatre artistes seront présents : Chourouk Hriech (plébiscitée lors de la dernière Biennale d’art contemporain de Lyon) dont les œuvres sur papier, sur les murs et sur divers objets invitent à contempler des architectures anciennes et contemporaines, des figures réelles et imaginaires, des animaux, des plantes et des chimères, Oliva Ferrand avec son magnifique bestiaire composé de sculptures textiles réalisées au crochet, en feutrage ou encore en broderie, Nadège Druzkowski avec ses grandes peintures oniriques, entre rêve et réalité, et Fabrice Jac qui explore l’univers de l’homo sapiens et sa représentation à travers le visage (sculpture, masque, gargouille, portrait). À noter, le vernissage le 5 juillet à 19 h.

Arts aux jardins – Du 5 au 13 juillet à Pouillat (Ain) – Programme complet : studiolabyrinthe.fr