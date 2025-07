Théâtre aux Nuits de Fourvière : des sorcières en KiLLT...

KiLLT est un conte écologique proposé dans un étonnant dispositif, un parcours théâtral et participatif où les textes sont partout : sur les murs, une carte, un tee-shirt.

Entre le musée Lugdunum, l’odéon et le grand théâtre antique de Fourvière, guidé par un comédien, le public fait l’expérience de la lecture comme activité collective et ludique, pratiquée de vive voix et le corps en mouvement. Mis en scène par Olivier Letellier, avec les comédiens des Tréteaux de France, le spectacle nous colle aux basques de Nina, jeune fille intrépide qui s’aventure dans une forêt à la recherche d’une mystérieuse mare à sorcières…

KiLLT - La Mare à sorcières – Du 8 au 12 juillet aux Nuits de Fourvière