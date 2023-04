Le festival Woodstower à Lyon dévoile sa programmation complète

Le festival Woodstower, qui se tient du 23 au 27 août 2023 au grand parc de Miribel Jonage, lève le voile sur son affiche, "suspendue hors du temps".

Le festival Woodstower fait son retour pour sa 6e édition au grand parc de Miribel Jonage, près de Lyon. Cette année, rendez-vous est pris du 23 au 27 août.

Les organisateurs viennent de révéler la programmation qui s'annonce "suspendu hors du temps".

Angèle, Damso...

Après les premières têtes d'affiche annoncées en décembre, les chanteurs belges Angèle et Damso, le festival propose au public de découvrir une nouvelle fois les artistes rap, électro et pop des tendances musicales actuelles. Dans la programmation, on retrouve alors Zaho de Sagazan, Makala, Aupinard, les DJs Laissonsluciefaire, Baume, Topolina, aux côtés de Biga*Ranx, Joachim Pastor, Julien Granel, Ben Klock, Rakoon, Lazuli ou encore Kalika. Cette année, le festival se veut riche en animations festives, autour de la scène musicale, à savoir les auto-tamponneuses.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles à l’achat pour cette édition 2023.

