La prochaine acquisition d'un "grand nom" au musée des Beaux-Arts de Lyon

Pourquoi continuer à acquérir alors que le musée des Beaux-Arts de Lyon possède une collection majeure en France ?

Le musée des Beaux-Arts de Lyon a accueilli 294 000 visiteurs en 2022, soit 9 000 visiteurs de plus au regard de 2019, année de référence avant la crise sanitaire. Un quart a moins de 26 ans.

La collection du MBA, majeure à l'échelle française, compte déjà 8 000 antiquités, 50 000 monnaies, médailles et sceaux, 3 000 objets d'art, 3 000 peintures, 1 000 sculptures, 1 500 dessins, estampes et gravures. Pourquoi l'enrichir continuellement ? Parce que c'est la vocation d'un musée, permettant l'enrichissement des collections. "Pour l'acquisition de Poussin , il s'agissait de faire rentrer au musée, qui a la chance d'avoir une collection tout à fait exceptionnelle de peintures françaises du XVIIe, un artiste qui était absent, Poussin était le grand absent" explique Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Lire aussi : Exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon : Poussin et l’amour (jusqu'au 5 mars 2023)

D'ici quelque semaines, le musée des Beaux-Arts de Lyon devrait faire l'annonce d'une acquisition signée d'un "grand nom".

En 2021, le musée des Beaux-Arts de Lyon a enrichi ses collections de 82 œuvres pour une valeur totale estimée de 474 450 €.

2020 : 59 œuvres pour une valeur totale estimée de 619 850 €

2019 : 249 œuvres pour une valeur totale estimée de 1 698 365 €

2018 : 225 œuvres pour une valeur totale estimée de 797 171 €

2017 : 578 œuvres pour une valeur totale estimée de 942 289 €

2016 : 76 œuvres pour une valeur totale estimée de 4 282 940 €

2015 : 85 œuvres pour une valeur totale estimée de 1 068 150 €



Parmi ces enrichissements, 62 œuvres sont entrées par don (pour une valeur de 413 450€) dans les collections, effectués par des particuliers, des familles d’artistes, ainsi que par le Cercle Poussin et 20 oeuvres ont été achetées à des marchands d'art pour un budget de 61 000 €.

"Les mécènes ont continué à soutenir le musée dans sa politique d'acquisitions (...). De même de nombreux donateurs grâce à leur générosité ont contribué à l’enrichissement des collections." Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon

"Le soutien des mécènes n’a pas failli pendant cette période si particulière, explique Sylvie Ramond, conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon. Ils ont continué à soutenir le musée dans sa politique d’acquisitions. De même de nombreux donateurs grâce à leur générosité ont contribué à l’enrichissement des collections."

Et d'ajouter, dans La Gazette Drouot, que "tout dépend de ce qui se présente sur le marché. Nous faisons bien sûr une veille, sans nous interdire d’acquérir des œuvres auxquelles nous n’avions pas pensé au départ mais qui s’imposent. Nous sommes très attentifs aux opportunités qui se présentent sur le marché et aux propositions faites par les collectionneurs, les marchands, les familles d’artistes… ».