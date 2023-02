Sept sapeurs-pompiers du Rhône partent aider en Turquie

Sept sapeurs-pompiers du Rhône vont être envoyés, dès ce soir, en Turquie pour aider les secours sur place à faire face à la catastrophe survenue lundi à l'aube.

Les images ont tourné en boucle sur toutes les chaînes d'info. Lundi à l'aube, un séisme de magnitude 7,5 touchait la Turquie et la Syrie. Pour l'instant, le bilan s'élève à 9 500 morts. 23 millions de personnes sont encore en danger.

Sur place, l'Union européenne a déployé des moyens considérable pou venir en aide aux victimes. 1 200 secouristes et des dizaines de chiens de recherches ont été envoyés notamment par la France, l'Allemagne ou la Grèce.

Le SDMIS et le CASC du Rhône se mobilisent

Ce mercredi 8 février, le SDMIS du Rhône annonce que sept sapeurs-pompiers vont être envoyés sur place dès ce soir. Les soldats du feu prendront l'avion à 18h direction Antalya, puis Adana pour rejoindre l'épicentre du séisme à Hatay.

L’équipe est composée d’un officier chef de mission, d’une médecin, d’un infirmier, de trois sapeurs-pompiers spécialisés dans le sauvetage et le déblaiement et d’un maître-chien. 6 caisses de médicaments et matériel de sauvetage vont également être envoyés pour cette mission. Les sapeurs-pompiers sont envoyés sur place pour une dizaine de jours.

Les pompiers appellent au don pour soutenir l'initiative. Une cagnotte est disponible sur le site du CASC.