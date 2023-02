Le réalisateur du film Parasite, Bong Joon-ho va venir à Lyon

Du 8 février au 22 mars, l’Institut Lumière va projeter l’intégralité de la filmographie de Bong Joon-ho dont Parasite, le film aux quatre oscars. Dans cette dynamique, le réalisateur sera présent le 27 février.

Pour les cinéphiles le nom de Bong-Joon-ho parle forcément. Pour les autres le film Parasite sera plus facile pour visualiser le talent de ce réalisateur. Lors de la 92e cérémonie des Oscars en 2019, le film sud-coréen fait une razzia : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario international et meilleur film international. Un long-métrage grandiose rassemblant en France près de 1,7 million de spectateurs.

[Nouvelle annonce] Bong Joon-ho de retour à Lyon, à l'Institut Lumière, pour une soirée événement accompagnant une rétrospective intégrale ! https://t.co/2zV4RzGrzt cc @thejokersfilms pic.twitter.com/7Z5BjlSZ5T — Institut Lumière (@InstitutLumiere) February 7, 2023

Notifiant que le film a eu un grand succès en France et à Lyon. L’Institut Lumière propose l’intégralité des films de Bong Joon-ho, le film Parasite fait évidemment partie de cette rétrospective diffusée du 8 février au 22 mars. Son premier film, Barking dog (2000) et Okja (2017), produit par la plateforme Netflix sera aussi à l’écran. Le film Memories of murder (2003) qui l’a fait exploser aux yeux du grand public sera aussi dans la salle de cinéma de l’Institut Lumière.

Le réalisateur de 53 ans aux sept long-métrages, se déplacera à Lyon pour l’occasion le 27 février. Il ira à la rencontre des cinéphiles de l’Institut Lumière. Sa présence est attendue à 18h30 et sera suivie d'une présentation de la copie restaurée 4k inédite de The Host l'un de ses films.