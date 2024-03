Le Prix Incandescences est devenu une référence le milieu théâtral régional et national. Anciennement Prix Célest’1 (quand il était organisé par Les Célestins seuls, en 2019), le Prix Incandescences est désormais le fruit de la collaboration des deux institutions théâtrales les plus importantes de Lyon et Villeurbanne : Les Célestins - Théâtre de Lyon et le Théâtre National Populaire.

L’objectif reste le même qu’au début : "Mettre en lumière les talents de la scène théâtrale régionale, repérer des artistes et permettre au public de les découvrir. Il concerne tout aussi bien des compagnies, collectifs, que tout regroupement d’artistes œuvrant dans le secteur théâtral dans sa plus grande diversité."

Ouvert aux compagnies théâtrales de la région Auvergne–Rhône–Alpes, le Prix Incandescences est composé de deux sections : "maquettes" (pour les projets de spectacle) et "spectacles" (pour les projets déjà aboutis).

Il favorise les rencontres et échanges au sein du réseau professionnel en mettant en présence des acteurs culturels. Le jury constitué au niveau national est composé de programmateurs et cadres de théâtres de notre région. On y trouve aussi, dans la section "spectacles", Fabienne Pascaud, critique de Télérama (partenaire du Prix).

Les compagnies sélectionnées pour cette troisième édition dans la section Maquettes :

- ENGLAND, de Tim Crouch, mise en scène collective, Studio monstre.

• Komorebi (titre provisoire), texte Clémentine Allain, mise en scène Olivier Maurin et Clémentine Allain, Compagnie Ostinato.

• La Détente, texte et mise en scène Raphaël Gautier, Compagnie NYX’s.

• L’Amorale, texte Marion Aubert en dialogue avec Peer Gynt d’Ibsen, mise en scène Julien Rocha, Compagnie Le Souffleur de Verre.

• Thelma, Louise et Nous, texte et mise en scène Nicolas Bonneau, Nolwenn Le Doth et Anna Pabst, Collectif Le Bleu d’Armand.

• Matcha Girl, mise en scène Elsa Thomas, Collectif Turbulentes !

• Les choses de la terre (titre provisoire), mise en scène Pierre Bidard, Compagnie La Vallée de l’Égrenne.

• Sublime(s), texte et mise en scène Vanessa Larré, Compagnie Parcelle112.

• Wonnangatta, d’Angus Cerini, mise en scène Benoit Martin, Compagnie Sagittarius A* Théâtre.

• SOIF ONDE (titre provisoire), texte et mise en scène Jules Benveniste, Compagnie Bougier TOTO.

Les compagnies sélectionnées dans la section Spectacles :

• Vive, de Joséphine Chaffin, mise en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin, Compagnie Superlune.

• Les sentiments du Prince Charles, d’après la bande dessinée de Liv Strömquist, mise en scène - Léonce, Liv Collective, production Bal de Loutres.

• L’Âge de détruire, d’après le roman éponyme de Pauline Peyrade, mise en scène Justine Berthillot et Pauline Peyrade, Morgane.

• Ladilom, texte et mise en scène Tünde Deak, Compagnie Intérieur/Boîte.

• Mesure pour mesure, d’après la pièce de William Shakespeare, mise en scène Lucile Lacaze, Compagnie La Grande Panique.

• La nuit je rêverai de soleils, texte et mise en scène Anca Bene, Le Chantier Collectif.

Le calendrier

Les 18 et 19 juin aura lieu la présentation des Maquettes. L’annonce du lauréat se fera à l’issue de la deuxième journée.

Les 21 et 22 juin auront lieu la présentation des Spectacles. L’annonce du lauréat se fera à l’issue de la deuxième journée.

Les prix

Le lauréat du Prix Maquettes recevra une coproduction de 20 000 € HT avec l’achat d’une série de 8 à 12 représentations par l’un des deux théâtres partenaires.

Le lauréat du Prix Spectacles sera programmé entre 3 et 5 représentations la saison suivante dans l’un des deux théâtres partenaires avec des conditions professionnelles.

Les lauréats de l’édition 2023

Dans la section Maquettes, la compagnie Bleu Gorgone a remporté le Prix Incandescences 2023 avec Pratique de la ceinture, Ô ventre. Texte et mise en scène Vanessa Amaral, production Compagnie Bleu Gorgone. Un spectacle programmé au théâtre de l'Élysée (Lyon 7e) le 10 mai 2024.

Dans la section Spectacles, la Compagnie Les Grands Écarts a obtenu le Prix Incandescences 2023 avec [Rakatakatak] C’est le bruit de nos cœurs. Texte de Logan De Carvalho en collaboration avec toute l’équipe, mise en scène collective Compagnie Les Grands Écarts. Il sera à l'affiche des Célestins du mardi 18 au samedi 22 juin 2024.

Incandescence 2024