Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 29 au 1er avril

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end du 29 au 1er avril.

Cinéma, jeux-vidéos, Pâques... Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour ce week-end de trois jours.

La Foire de Lyon est de retour

Du vendredi 22 mars au lundi 1er avril 2024, le Parc des Expositions de Lyon accueille la Foire de Lyon. Le lieu se transformera en un véritable carrefour de toutes les tendances et de toutes les passions. Que vous soyez amateur de gastronomie, passionné d’artisanat, féru de nouvelles technologies ou tout simplement curieux de découvrir les dernières tendances, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Tarifs : 0 à 6 euros.

On se fait une toile ?

Un festival de cinéma qui sort des sentiers battus, ça vous dit ? Hallucinations Collectives a posé ses valises à Lyon pour une semaine haute en couleurs. Du 26 mars au 1er avril, le festival propose ainsi une trentaine de reprojections pour remettre en lumière des films oubliés. Il s'agit également de faire découvrir au public de nouveaux films ayant une approche cinématographique différente. Sept courts-métrages et neuf longs-métrages ont donc été sélectionnés pour participer à un concours au terme duquel deux récompenses seront remises dans chaque catégorie : le Grand Prix du public et le Prix du jury.

Tarifs : 4,50 à 9,10 euros.

Le festival Reperkusound pour danser toute la nuit

Le Double Mixte à Villeurbanne accueille le festival Reperkusound du 29 au 31 mars pour trois nuit de folie. Au programme : quatre scènes différentes, 80 artistes et animations. Chaque soir, la fête commencera ainsi à 21 h 30 et s'achèvera le lendemain à 5 heures du matin. Seule exception le samedi, avec une fin de soirée à 6 heures en raison du changement d'heure. Attention, les places partent très vite.

Tarifs : dès 45,99 euros.

Avis aux fans de gaming !

Saviez-vous que le meilleur jeu vidéo français de l’année 2022 avait été créé à Lyon ? Que la filière aurhalpine du jeu vidéo pesait pas loin d’un milliard d’euros et employait 3 000 personnes ? Que tous les sortants des écoles de jeux vidéo lyonnaises s’arrachaient à prix d’or et, mieux, étaient débauchés avant même la fin de leurs études ? Pas sérieux le jeu vidéo ? La Foire de Lyon propose l'évènement idéal pour les amateurs de jeux vidéos. Du 30 mars au 1er avril, explorez l'univers sans fin du jeu vidéo grâce à Gones Games. Cette expérience immersive vous réserve des découvertes électrisantes, des compétitions épiques et des rencontres nombreuses. League of Legends, Rocket League, Gran Turismo ou encore Mario Kart, tous les jeux y passeront.

Tarifs : 5 à 6 euros.

Partez à la chasse aux œufs de Pâques

Macadam organise une chasse au trésor géante dans Lyon dimanche 31 mars. Au lieu de chercher les traditionnels œufs de Pâques, l'application propose des cartes cadeaux et de vrais euros. Les participants devront donc arpenter les rues de Lyon en quête de récompenses dimanche 31 mars à partir de 8 heures. A l'origine de cette idée, les entrepreneurs Benjamin Daudignac, Louis Roblin et Baptiste Villain.

Tarifs : gratuit.

