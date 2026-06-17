Culture
Martine Diersé, Au Jardin clos, 2026, dessin au stylo-bille, 68 x 100 cm

Exposition : L’art dans le château et les jardins du Pin en Ardèche 

  • par Martine Pullara

    • Des artistes ont carte blanche pour faire résonner leurs œuvres avec l’environnement. 

    Le site du Pin à Fabras en Ardèche (à 10 kilomètres d’Aubenas) expose dans ses jardins portant le label “Jardin remarquable” et son château (construit au XIIe siècle par les Chanaleilles, fortement remanié au XVIe siècle) des œuvres multiples – peintures, sculptures, dessins, gravures, photographies et vidéos – croisant ainsi paysages intérieurs, nature et patrimoine dans un lieu unique où les artistes ont carte blanche pour faire résonner leurs œuvres avec l’environnement. 

    Conçus par l’artiste plasticienne Martine Diersé qui vit et travaille au château, les jardins accueillent une de ses créations La Bonbonnière, sculpture mosaïque et voile de béton, des fusains de Louiseneige (Le Dictionnaire affectif du geste amoureux), des photographies de Liis Lillo (Y être y rester), également Bestiaire, un répertoire des présences animales au château et dans les jardins qui va des insectes aux sangliers. 

    Benoît Mazzer, Rassembler, 2023, acrylique et peinture à l’huile sur toile, 200 x 255 cm

    Côté château, on découvre Colette Bonzo avec L’Atelier de la Peintre, des peintures monumentales ; Martine Diersé avec Vanités, plantes du jardin clos, des dessins créés au stylo-bille. À leurs côtés également, les artistes Geneviève Gutierrez, Benoît Mazzer, Anne-Marie Rey et Maxime Sanchez.

    Ouvrir les yeux – Jusqu’au 1er novembre dans le château et les jardins du Pin à Fabras en Ardèche – chateau-du-pin.org

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