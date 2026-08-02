La région Auvergne-Rhône-Alpes toujours concernée par une vigilance canicule

Une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste placée en vigilance orange pour canicule ce dimanche 2 août.

Pour ce dernier jour de la semaine, Météo France maintient sa vigilance canicule sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tandis qu’il fera encore 36 degrés à Lyon et dans le Rhône.

Le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, la Drôme, l'Ardèche et la Loire restent concernés par une vigilance orange. En revanche, l’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont en vigilance jaune.

La canicule devrait encore toucher une grande partie du territoire, avant une légère baisse des températures prévue à partir du milieu de semaine prochaine.