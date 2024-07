Ardèche Hautes Vallées : 5 jours de road trip culturel en pleine nature

Lyon Capitale vous propose un road trip de cinq jours, à la découverte du patrimoine naturel et culturel de l’Ardèche Hautes Vallées. En route !

• Jour 1

Des étoiles plein les yeux

Commençons notre périple en roulant jusqu’au lac de Devesset, à deux petites heures de Lyon. Niché à plus de 1 000 mètres d’altitude dans un écrin de conifères, le paisible plan d’eau de 51 hectares est la destination incontournable pour se rafraîchir : baignade, pêche, planche à voile, pédalo…

Le lac de Devesset © Ardèche Hautes-Vallées

Louez un paddle et initiez-vous à ce sport aquatique paisible et ressourçant. Vous pourrez aussi vous essayer au catamaran, au kayak ou faire un stage de voile sous l’œil attentif des moniteurs de l’association Sports Nature Devesset.

Ceux-ci proposent également un encadrement pour des sorties VTT, avec ou sans assistance électrique, de la course d’orientation et du biathlon. Des jeux pour enfants, un mini-golf, des terrains de pétanque, des tables de pique-nique et un snack sont à votre disposition.

Plus d’informations sur : sports-nature-devesset.fr

Après un bon pique-nique au soleil, suivez les petites routes sur 10 kilomètres pour rejoindre la bien nommée commune de Mars, spécialisée dans… l’astronomie !

L’observatoire Planète Mars © Padilla

L’observatoire Planète Mars propose régulièrement des soirées ouvertes au public où vous pourrez découvrir les mystères des étoiles qui brillent au-dessus de votre tête.

Cette année, l’observatoire et le Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de l’Ardèche ont mis en place des stages de formation étalés sur plusieurs demi-journées et soirées, à partir de 8 ans. Les 10 et 11 août, comme chaque année, le Festival des étoiles proposera des visites, animations, spectacles et conférences pour petits et grands.

Plus d’informations sur : planete-mars.pm

• Jour 2

Au pays du vent

Saviez-vous que jadis, l’Ardèche était habitée par le mystérieux Peuple du vent ? Celui-ci avait élu domicile à Saint-Clément, une jolie commune à 20 minutes au sud de Mars, au cœur d’impressionnantes coulées de lave.

L’École du vent © David Méchin

À la croisée des sciences et de la poésie, l’École du vent vous dévoilera les secrets de ce peuple fascinant à travers une visite interactive et de nombreuses animations : ateliers de fabrication de cerfs-volants, boomerangs et éoliennes, randonnées poétiques, spectacles…

Au départ de l’école, un sentier géologique (2,5 kilomètres) serpente dans ce panorama volcanique unique, classé au patrimoine mondial Géoparc-Unesco depuis 2014. Un second itinéraire, le sentier d’Éole (5,5 kilomètres), passe aux pieds des éoliennes pour un grand bol d’air (et de vent) vivifiant !

Plus d’informations sur : ecole-du-vent.com et destination-parc-monts-ardeche.fr

Le bal itinérant © Val’Eyrieux

Finissons cette journée poétique au grand air sur une note musicale. Tout au long de l’été, le bal itinérant fait résonner ses mélodies entraînantes d’un village à l’autre.

Chaque soir, la troupe joue à un nouvel endroit. Le 16 juillet, le bal fera une halte à Saint-Clément pour vous faire voyager aux quatre coins du monde : en Irlande, en Louisiane et jusque dans les Appalaches !

Plus d’informations sur : ardeche-hautes-vallees.fr

• Jour 3

Dolce Via à l’ardéchoise

Qui a dit que les road trips devaient forcément se faire en voiture ? Laissez votre bolide à Saint-Agrève et préparez vos mollets : la suite de notre escapade ardéchoise se fera à bicyclette !

La Dolce Via est une voie douce aménagée et sécurisée qui traverse les grands espaces naturels de l’Ardèche sur 90 kilomètres. Idéale à faire à pied, à vélo ou à VTT…

Depuis l’ancienne gare de Saint-Agrève, partons pour 17 kilomètres de forêts verdoyantes, de tunnels, de viaducs et de doux ruisseaux. Grâce à la pente légèrement descendante, il ne vous faudra qu’une petite heure pour rejoindre la charmante commune de Saint-Martin-de-Valamas.

Le château de Rochebonne © David Méchin

Après un bon pique-nique, s’il vous reste de l’énergie, laissez les vélos le temps d’une jolie randonnée en boucle de 3 heures 30 jusqu’au château de Rochebonne. Perché à 850 mètres d’altitude sur un éperon rocheux, l’édifice du XIe siècle surplombe la vallée de l’Eyrieux, la chaîne des Boutières et le massif Mézenc-Gerbier.

Plus d’informations sur : www.dolce-via.com et ardeche-hautes-vallees.fr

L’Atelier du bijou © Ardèche Hautes-Vallées

Sinon, optez pour une après-midi… précieuse. C’est à Saint-Martin-de-Valamas que le premier atelier du bijou a ouvert ses portes, en 1868. En juillet et en août, l’usine Murat aujourd’hui réhabilitée vous propose un petit voyage à la fin du XIXe siècle : le temps d’une visite animée, mettez-vous dans la peau d’un ouvrier de cet atelier de création de bijou… Dans les conditions de travail de l’époque !

Pour admirer les (vrais) bijoutiers en plein travail de création des bijoux de demain – et pourquoi pas se faire plaisir – les artisans bijoutiers vous accueillent à l’Atelier du bijou du mardi au samedi de 10 h à 19 h.

Plus d’informations sur : ardeche-hautes-vallees.fr et inscriptions auprès de l’office de tourisme au 04 75 64 80 97

• Jour 4

Les secrets du Cheylard

Vos mollets tiennent le coup ? Alors en selle, et poursuivons cette Dolce Via jusqu’au Cheylard. Une courte balade bucolique de 7 kilomètres le long de l’Eyrieux, et en descente…

La Maison du Bijou au Cheylard © Ardèche Hautes-Vallées

Au Cheylard, ne manquez pas la Maison du Bijou. Complémentaire de l’Atelier du bijou de Saint-Martin-de-Valamas, ce joli musée retrace l’histoire et le savoir-faire de la bijouterie locale, les différentes techniques utilisées et les secrets de fabrication pour des bijoux au style inégalable.

Plus d’informations sur : ardeche-hautes-vallees.fr

Au Cheylard, l’Arche des Métiers est une mini-cité des sciences qui n’a pas grand-chose à envier à sa grande sœur parisienne. À travers des expositions, des ateliers scientifiques et des jeux interactifs, vous découvrirez les mystères des fusées, des robots, de la 3D… et même les secrets des espions !

L’Arche des Métiers © Sarah Jaquemet

Pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations sont au programme, pour les enfants à partir de 3 à 7 ans et/ou en famille. En 2024, l’Arche des Métiers vous propose une exposition interactive intitulée Tic Tac Tectonique – En attendant que la terre tremble pour en savoir plus sur les tremblements de terre. À découvrir au fil d’une visite guidée et d’ateliers thématiques les mardis après-midi en juillet et août.

Plus d’informations sur : arche-des-metiers.com

L’Estival © Val’Eyrieux

Chaque été, le Cheylard vibre au rythme des arts de la rue lors de l’ébouriffant festival L’Estival. Spectacles de clowns, DJ, pièces de théâtre poétiques ou hilarantes, concerts électro, marionnettes, bals… Trois jours de fête inoubliables du 16 au 18 août !

Programmation sur la page Facebook du festival L’Estival

• Jour 5

À l’aventure dans les châtaigniers

Cette escapade ardéchoise ne serait pas complète sans le trésor de l’Ardèche : ses châtaignes. À une trentaine de kilomètres au sud du Cheylard, la Maison du châtaignier de Saint-Pierreville, dont la muséographie a été entièrement refaite, est intégralement dédiée à ce délicieux petit fruit sucré qui fait la renommée de l’Ardèche. 5 000 tonnes de châtaignes y sont produites chaque année, soit la moitié de la production française !

Maison du châtaignier © Ardèche Hautes-Vallées

Lors d’une expérience interactive et immersive, un vieux châtaignier qui habite au cœur de la maison vous raconte son histoire. Découvrez la relation privilégiée entre l’homme des pentes ardéchoises et son “arbre à pain” : les évolutions des techniques et des paysages, la production et les usages, la gastronomie, les imaginaires, l’environnement et l’avenir… Vous craquerez certainement pour une délicieuse crème de marron locale dans la boutique du musée…

Au départ de Saint-Pierreville, la boucle de La Comballe (3 heures 30) vous permettra de découvrir les plus belles châtaigneraies du coin.

Plus d’informations sur : ardeche-hautes-vallees.fr

Si les châtaigniers ne manquent pas en Ardèche, les moutons non plus.

À Saint-Pierreville, Ardelaine transforme la laine en couettes, matelas, vêtements ou encore oreillers, de la tonte au tricotage. La coopérative propose des visites, des ateliers et des stages créatifs pour petits et grands toute l’année.

Plus d’informations sur : ardelaine.fr

Infos pratiques

Où loger ?

• Le Chalet (Gîte de France 4* avec grand terrain), Saint-Agrève – 06 25 57 35 03

• Bergerie de l’Aulagner (sur la Dolce Via, accueil vélo), Belsentes – bergerie-aulagner.fr

• Cabane Au Fil de Soi (grande cabane perchée), Issamoulenc – aufildesoi07.fr

Où se restaurer ?

• La Table d’Éole (cuisine traditionnelle), Saint-Clément – 04 75 64 08 19

• Les Hurle-Vents (cuisine traditionnelle et pizzeria), Saint-Jeure-d’Andaure – 04 75 30 61 90

• Le 1050 (cuisine traditionnelle), Saint-Agrève – hotel-le1050.com

• L’O à la bouche (cuisine semi-gastronomique), Belsentes-Le Cheylard

À ne pas manquer

• Du 26 au 28 juillet : Oh Plateau (festival de musiques actuelles dans plusieurs lieux de l’Ardèche Verte)

• Le 27 juillet : Vétathlon du plateau ardéchois (trail + VTT) à Saint-Agrève

• Du 14 au 18 août : Equiblues (rodéos et spectacle western) à Saint-Agrève

• Du 18 au 24 août : Lectures sous l’arbre (ateliers et spectacles en pleine nature autour de la littérature et de la poésie) à Devesset et alentour

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures via l’A47

• En train : TER Lyon – Saint-Étienne (45 minutes) puis car de la région H37 jusqu’à Saint-Agrève (1 heure 45)