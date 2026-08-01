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Des détenus prennent l’air dans la cour extérieure du centre pénitentiaire de Villefranche. @J.Pain

Rhône : un quinquagénaire s'évade de la prison et passe trois semaines dans la rue

  • par Corentin Lucas

    • Un homme de 52 ans a été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône après ne pas avoir regagné le centre pénitentiaire à l'issue d'une permission en mai.

    Un homme de 52 ans a été jugé lundi 20 juillet par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour ne pas avoir réintégré le centre pénitentiaire après une sortie réalisée le 28 mai dernier. Le quinquagénaire était alors placé en semi-liberté dans le cadre d'une condamnation pour vol en récidive.

    Il a finalement été interpellé le 19 juin à Lyon par les forces de police, qui l'ont surpris en train de fouiller des sacs posés sur un banc. Durant ces trois semaines, l'homme aurait vécu dans la rue et fait la manche au sein de la capitale des Gaules selon Le Progrès. Devant les juges, il a expliqué avoir voulu fuir une situation devenue difficile avec son ancien codétenu. Une fois retrouvé, il a été placé en détention classique.

    Le prévenu affiche un lourd passé judiciaire. Son casier comporte 37 mentions, notamment pour des faits de vols, d’agression et de port d'armes. Au cours de l'audience, il a également évoqué les conséquences de son passage dans l'armée, après une période de service en ex-Yougoslavie. Son parcours est marqué par une succession de périodes passées entre la rue et la prison.

    Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l'a finalement condamné à six mois d'emprisonnement ferme, avec maintien en détention.

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