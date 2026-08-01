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Célia Géry, championne de France en titre et originaire d’Annonay (Ardèche). @Icon Sport

Tour de France Femmes 2026 : sept coureuses d’Auvergne-Rhône-Alpes au départ

  • par Corentin Lucas

    • Le Tour de France Femmes s’élance ce samedi 1er août depuis Lausanne, en Suisse. Parmi les 147 coureuses engagées, sept sont originaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    La grande fête du cyclisme féminin reprend ses droits. Ce samedi 1er août, le Tour de France Femmes 2026 s’élance depuis Lausanne, en Suisse, pour neuf étapes jusqu’à l’arrivée finale à Nice, le 9 août prochain. Une édition qui compte sept coureuses originaires d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

    Parmi elles, Julie Bego, née à Bourgoin-Jallieu (Isère), sera au départ sous les couleurs de Cofidis. La jeune grimpeuse retrouvera notamment sa coéquipière Ema Comte, née à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), qui découvre elle aussi la Grande Boucle. Elles tenteront certainement de se glisser dans les échappées.  

    Autre représentante de la région, Clémence Latimier, née à Saint-Martin-d’Hères, s’apprête à disputer son deuxième Tour de France Femmes. La grimpeuse iséroise, qui évolue chez Ma Petite Entreprise, arrive avec des ambitions renforcées après un mois de juin réussi, ponctué par une quatrième place sur le Tour des Pyrénées. Elle sera accompagnée de la haut-savoyarde Océane Mahé, 24 ans, et de la Drômoise Laura Asencio, 28 ans.

    Plus expérimentée des coureuses de la région, Morgane Coston, originaire d’Auvergne, prendra elle aussi le départ avec la jeune équipe Ma Petite Entreprise. À 35 ans, la Française s’apprête à participer à son quatrième Tour de France Femmes, après ses participations en 2022, 2023 et 2025.

    Enfin, Célia Géry sera l’une des coureuses les plus attendues. Née à Annonay, en Ardèche, la jeune française de 20 ans a déjà marqué la saison en décrochant le titre de championne de France sur route à La Tour-du-Pin, ainsi qu’en remportant une étape sur le Giro (Tour d’Italie). Membre de FDJ United-Suez, elle s’apprête à vivre son premier Tour de France Femmes. Qui plus est, avec le maillot tricolore sur les épaules. La classe.

    Lire aussi : Tour de France : pas d’exploit pour le Lyonnais Paul Seixas, qui termine au pied du podium

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