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Les dégâts de l’accident. @Alliance Police Nationale

Villeurbanne : un policier à moto blessé après avoir été percuté lors d’une intervention

  • par Corentin Lucas
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    • Un policier de la formation motocycliste urbaine (FMU) de Lyon a été blessé ce samedi 1er août à Villeurbanne alors qu’il se rendait sur une intervention.

    Un policier a été blessé ce samedi après-midi à Villeurbanne. Les faits se sont produits vers 17 heures, rue Jean-Jaurès. D’après les premiers éléments communiqués par le syndicat Alliance Police Nationale, le fonctionnaire appartenait à la formation motocycliste urbaine (FMU) et se rendait sur les lieux d’un vol à l’arraché.

    Alors que les policiers circulaient dans la rue Jean-Jaurès, un automobiliste aurait brusquement changé de voie après avoir franchi une ligne continue, avant de chercher à se stationner à contresens. Le policier à moto, qui était alors en train de dépasser le véhicule, aurait été percuté au cours de cette manœuvre.

    Conscient après le choc, le fonctionnaire a été pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. Il souffre toutefois de plusieurs blessures, dont des fractures ouvertes au poignet et au coude.

    "Voilà la réalité du quotidien de nos policiers (...) Les policiers ne sont pas des robots. Derrière chaque uniforme, il y a un collègue, une famille et des proches qui attendent de le voir rentrer", a déclaré le syndicat Alliance Police Nationale.

    Lire aussi : Un Villeurbannais condamné pour avoir transporté 766 kg de cannabis sur l’A7

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