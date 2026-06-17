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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Ecully : un motard de 23 ans meurt percuté par une voiture

  • par Loane Carpano

    • Mardi 16 juin, un motard de 23 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture, chemin des Cuers à Ecully.

    Un motard est décédé à Ecully mardi 16 juin en fin d'après-midi. Selon les informations du Progrès, le jeune homme de 23 ans aurait été percuté par un automobiliste qui sortait du travail, chemin des Cuers, à Écully.

    L'homme, qui selon les informations de nos confrères, roulait à vive allure, aurait été projeté sur plusieurs mètres après l'impact. Il serait mort sur place, malgré les tentatives de réanimation effectuées par le Samu et les pompiers.

    Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue pour "homicide involontaire."

    Lire aussi : Accident entre une voiture de police et un automobiliste à Oullins : le chauffard condamné

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