Actualité
Cambriolage Pixabay
Image d’illustration. @Pixabay

Plusieurs cambriolages signalés près de Lyon au retour des vacances

  • par Corentin Lucas

    • Trois habitations ont été ciblées ces derniers jours dans différents secteurs du Beaujolais. Et ce, pendant les vacances des résidents.

    La période des retours de vacances est souvent propice aux cambriolages. Plusieurs faits récemment signalés dans le Beaujolais viennent en tout cas rappeler qu’il faut faire preuve de vigilance. D’après nos confrères du Progrès, la compagnie de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône a été sollicitée à trois reprises, vendredi 31 juillet, pour des intrusions dans des habitations situées à Val-d’Oingt, Anse et Belleville-en-Beaujolais.

    Dans le secteur de Val-d’Oingt, une maison aurait été visitée pendant l’absence de ses occupants, entre le 9 et le 31 juillet. Les malfaiteurs auraient notamment dérobé des bijoux. À Anse, les faits se seraient déroulés entre le 28 et le 31 juillet. Les auteurs auraient forcé les volets avant de s’introduire dans la maison en s’attaquant à la baie vitrée. Le montant du préjudice devait encore être évalué.

    Enfin, une troisième intrusion a été constatée à Belleville-en-Beaujolais. Si les occupants n'ont, à ce stade, signalé aucun vol, les traces laissées par les cambrioleurs témoignent d'une entrée par effraction. Des prélèvements ADN ont été réalisés et transmis pour analyse.

    Trois enquêtes ont été ouvertes afin de déterminer les circonstances précises de ces intrusions et d'identifier leurs auteurs.

    Lire aussi : Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse

    à lire également
    Tour de France Femmes 2026 : sept coureuses d’Auvergne-Rhône-Alpes au départ

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cambriolage Pixabay
    Plusieurs cambriolages signalés près de Lyon au retour des vacances 15:00
    Tour de France Femmes 2026 : sept coureuses d’Auvergne-Rhône-Alpes au départ 14:00
    Lyon : une exposition consacrée à Alphonse Mucha arrive au Grand Hôtel-Dieu 13:00
    Métro C à Lyon
    Lyon : les métros A, B et C perturbés en août, voici le guide pour s’y retrouver 12:00
    drogue et fric
    Un Villeurbannais condamné pour avoir transporté 766 kg de cannabis sur l’A7 11:00
    d'heure en heure
    La commune de Leschaux et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ont inauguré la fin des travaux du Col de Leschaux. ©Dep74 - M.Desbazeille
    Haute-Savoie : les travaux du col de Leschaux sont terminés 10:18
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Trafic de drogue : le procès de cinq suspects annulé près de Lyon 09:40
    Rhône : les rassemblements automobiles interdits tout le week-end par la préfecture 09:00
    vigilance sècheresse rhone lyon
    La région Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance canicule 08:15
    Un samedi lourd et ensoleillé à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus 07:30
    En août, la Drôme s'engage pour le tourisme après les incendies 31/07/26
    cimetière loyasse
    Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse 31/07/26
    Le logo 900.care présent sous l'aisselle des joueurs. ©ASSE
    Loire : l'ASSE renforce son partenariat avec 900.care 31/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut