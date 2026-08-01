Plusieurs cambriolages signalés près de Lyon au retour des vacances

Trois habitations ont été ciblées ces derniers jours dans différents secteurs du Beaujolais. Et ce, pendant les vacances des résidents.

La période des retours de vacances est souvent propice aux cambriolages. Plusieurs faits récemment signalés dans le Beaujolais viennent en tout cas rappeler qu’il faut faire preuve de vigilance. D’après nos confrères du Progrès, la compagnie de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône a été sollicitée à trois reprises, vendredi 31 juillet, pour des intrusions dans des habitations situées à Val-d’Oingt, Anse et Belleville-en-Beaujolais.

Dans le secteur de Val-d’Oingt, une maison aurait été visitée pendant l’absence de ses occupants, entre le 9 et le 31 juillet. Les malfaiteurs auraient notamment dérobé des bijoux. À Anse, les faits se seraient déroulés entre le 28 et le 31 juillet. Les auteurs auraient forcé les volets avant de s’introduire dans la maison en s’attaquant à la baie vitrée. Le montant du préjudice devait encore être évalué.

Enfin, une troisième intrusion a été constatée à Belleville-en-Beaujolais. Si les occupants n'ont, à ce stade, signalé aucun vol, les traces laissées par les cambrioleurs témoignent d'une entrée par effraction. Des prélèvements ADN ont été réalisés et transmis pour analyse.

Trois enquêtes ont été ouvertes afin de déterminer les circonstances précises de ces intrusions et d'identifier leurs auteurs.

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