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Deux véhicules ont été placés à la fourrière. @Gendarmerie du Rhône

Un rassemblement sauvage de voitures interrompu par les gendarmes près de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Un rassemblement automobile non déclaré a réuni une centaine de véhicules vendredi soir dans une zone industrielle de Chassieu, près de Lyon. Les forces de l’ordre ont rapidement dispersé les participants.

    Un rassemblement sauvage de voitures, redouté par les autorités du Rhône, s'est bien tenu dans la soirée du vendredi 31 juillet. Une centaine de véhicules s’étaient réunis vers une zone industrielle de Chassieu. Le rendez-vous avait été anticipé par la préfecture du Rhône, qui avait pris un arrêté pour interdire ce type de rassemblement.

    Une dizaine de gendarmes de l'escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) ont été mobilisés. Les militaires ont également pu compter sur le soutien d'un hélicoptère de la gendarmerie du Rhône. Depuis les airs, l'appareil a notamment permis de repérer des mouvements de véhicules.

    Au sol, les gendarmes ont repéré deux BMW suspectes qui se dirigeaient vers la zone industrielle de Chassieu. Peu après leur arrivée, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation du site. L'éclairage de l'hélicoptère, braqué sur le parking, a également contribué à disperser rapidement les participants.

    Plusieurs infractions ont été constatées au cours de l'opération. Le non-respect de l'arrêté préfectoral a donné lieu à des contraventions de 135 euros. Deux véhicules fortement modifiés et considérés comme impropres à la circulation ont par ailleurs été placés en fourrière. Leur état pourrait conduire à une destruction de ces voitures.

    "La pratique du tuning n'est pas interdite lorsqu'elle respecte la réglementation. En revanche, les modifications rendant un véhicule non conforme sur la voie publique ou les rassemblements illégaux ne seront pas tolérés. La route n'est pas un circuit. Nous serons, ce soir et les prochains jours, nous aussi présents. Soyons tous responsables afin d'assurer la sécurité de tous sur les routes", a déclaré la gendarmerie du Rhône.

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