Un homme condamné après avoir agressé sa mère et frappé un gendarme près de Lyon

Un quadragénaire a été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Alcoolisé, il s'en était pris à sa mère avant de donner un coup de pied à un gendarme lors de son interpellation.

Le 25 juin dernier, les gendarmes sont intervenus dans un appartement d'Anse, au nord de Lyon, après avoir été alertés par des voisins qui suspectaient des violences. À leur arrivée, ils ont découvert une femme en panique, entourée de plusieurs voisins venus lui porter assistance.

La victime présentait notamment des marques au cou compatibles avec une strangulation et se plaignait également de douleurs au poignet. Elle aurait été agressée quelques minutes plus tôt par son fils, âgé de 44 ans, avec lequel elle vit. Le quadragénaire a été retrouvé dans sa chambre et interpellé. Alcoolisé, il présentait un taux de 1,09 gramme d'alcool par litre d'air expiré.

Alors qu'il était escorté vers le véhicule des forces de l'ordre, il aurait porté un coup de pied à l'un des gendarmes. Placé en garde à vue puis en détention provisoire, l'homme a comparu lundi 20 juillet devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. À l'audience, il a reconnu les violences commises contre sa mère.

Déjà condamné à onze reprises, le prévenu a écopé de douze mois de prison, dont quatre avec sursis probatoire, avec une obligation de suivre des soins selon Le Progrès. Le tribunal lui interdit également de se rendre au domicile de sa mère, tout en l'autorisant à conserver un contact avec elle. Il devra par ailleurs verser 75 euros au gendarme au titre de son préjudice moral.

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