Lyon : une exposition consacrée à Alphonse Mucha arrive au Grand Hôtel-Dieu

Alphonse Mucha est né en 1860 en Moravie, une ancienne région de la Tchécoslovaquie. @VizitCzechia

Une exposition dédiée à Alphonse Mucha s’installera au Grand Hôtel-Dieu à partir du 4 septembre, avec plus de 90 œuvres originales.

Les amateurs d’Art nouveau auront rendez-vous au Grand Hôtel-Dieu à la rentrée. Du 4 septembre 2026 au 24 janvier 2027, Lyon accueillera une exposition consacrée à Alphonse Mucha, artiste tchécoslovaque du XIXe siècle connu pour ses affiches aux lignes sinueuses, ses motifs floraux et ses représentations iconiques de figures féminines.

Produite par Arthemisia et Fever, l’exposition réunira plus de 90 œuvres originales, parmi lesquelles des affiches, des dessins et des peintures. Le parcours permettra de revenir sur l’évolution du travail de l’artiste et sur la place centrale occupée par la figure féminine dans son œuvre.

Alphonse Mucha - Sarah Bernhardt: La Plume (1896). @Portu Gallery Investments s.r.o., Prague

Six sections pour découvrir l’univers de Mucha

L’exposition sera organisée autour de six sections thématiques : "des héroïnes de théâtre à la naissance de la communication publicitaire moderne, de la photographie comme méthode de travail à la construction de l’image iconique, de l’allégorie de la patrie slave aux nouveaux médias du XXe siècle, jusqu’aux figures ornementales inspirées de la nature".

L’évènement autour de Alphonse Mucha sera accessible du mardi au dimanche, de 10h à 20h, avec une dernière entrée à 18h45. Elle prendra place au Grand Hôtel-Dieu, dans la Cour du Midi (au niveau -1). La billetterie ouvrira le 6 août prochain, avec des tarifs à partir de 15 euros pour les adultes et de 9 euros pour les enfants de 4 à 12 ans. L’entrée est gratuite pour les moins de 4 ans.

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