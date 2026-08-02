Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentent un risque élevé de feux de forêts ce dimanche 2 août 2026.

La région Auvergne-Rhône-Alpes risque de connaître une nouvelle journée étouffante. Les fortes chaleurs et la sécheresse ne sont pas les meilleurs amis des forêts. Ce dimanche 2 août, deux départements de la région ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts par Météo France.

"Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales. Le risque de feux peut être localement très élevé", indique le service de météorologie.

Il s'agit de l'Ardèche et de la Drôme. Ces deux départements présentent un risque "élevé" de départs de feux. À noter que le Rhône, la Loire, l’Ain, l’Isère, le Cantal et l’Allier restent eux en vigilance jaune pour un risque modéré.

Rappelons que si vous êtes témoin d'un début d'incendie, vous êtes priés d’alerter les secours en composant le 112, le 18 ou le 114.

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