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Visite des coulisses de Mini World à Lyon. (@Mini World)

Canicule : Mini World Lyon ouvre ses coulisses pour attirer les visiteurs au frais

  • par La Rédaction

    • Face aux fortes chaleurs, Mini World Lyon mise sur ses visites des coulisses pour convaincre les familles de venir passer quelques heures dans un espace climatisé.

    Avec les épisodes de canicule qui se succèdent, Mini World Lyon adapte son offre. Le parc de miniatures animées, situé à Vaulx-en-Velin, met particulièrement en avant ses visites quotidiennes des coulisses, organisées à 15 h et 16 h 30, pour inciter les visiteurs à prolonger leur passage dans un environnement climatisé.

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    Pendant 45 minutes, les participants découvrent notamment le poste de commande des 150 trains miniatures, les ateliers de fabrication ou encore les centaines de kilomètres de câbles dissimulés sous les décors.

    Selon le parc, les recherches sur son site internet pour savoir s'il est climatisé ont bondi de 900 % ces dernières semaines. La durée moyenne des visites a également doublé, signe que les familles recherchent désormais autant une activité de loisirs qu'un refuge contre les fortes chaleurs.

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