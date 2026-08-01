Chemin Neuf à Lyon : le collectif Saint-Just Respire dénonce une réouverture déjà actée par la mairie

Le collectif Saint-Just Respire a été reçu jeudi 30 juillet par Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon, pour parler de l’avenir du Chemin Neuf.

La réouverture du Chemin Neuf aux voitures continue de faire débat dans le 5e arrondissement de Lyon. Jeudi 30 juillet, le collectif Saint-Just Respire a rencontré le maire de l'arrondissement concerné, Thomas Rudigoz, ainsi que son adjoint à la voirie, Frédéric Auria, pour évoquer l'avenir de cet axe aujourd'hui interdit aux véhicules.

À l'issue de cette rencontre, le collectif a publié un communiqué pour dénoncer un manque de concertation avec les habitants, estimant que la décision serait déjà prise chez les élus. Une position que l'association juge contradictoire avec les engagements de la mairie en faveur "d'une concertation avec les habitants, les associations et les différents usagers", comme l’avait écrit Thomas Rudigoz à Saint-Just Respire.

Pour ce dernier, la réunion du 30 juillet ne peut donc pas être considérée comme une véritable concertation. "Rencontrer les associations une à une pour leur annoncer une décision déjà arrêtée n'est pas une concertation", estime le collectif, qui réclame désormais un débat public ouvert à l'ensemble des habitants du 5e arrondissement.

Des comptages annoncés à la rentrée

Face aux critiques, la mairie aurait notamment annoncé la réalisation de nouveaux comptages à la rentrée. "C'est une première étape, mais ces comptages doivent impérativement inclure les cyclistes et EDPM, et leurs résultats doivent être publics. Une décision d'aménagement ne peut se fonder uniquement sur des observations ponctuelles", affirme le collectif.

La question de la sécurité constitue également un point de désaccord majeur. Pour l'association, le retour des voitures créerait de nouveaux conflits entre les différents modes de déplacement. Le collectif pointe également du doigt la proximité du lycée Saint-Just et du collège Jean Moulin, qu'il présente comme particulièrement exposés à la pollution dans le 5e arrondissement. Lors de la rencontre avec Thomas Rudigoz, le médecin Dr Payet aurait ainsi alerté les élus sur les risques liés à l'exposition des enfants à la pollution atmosphérique et sonore.

"Ce n’est pas un choix impulsif"

Saint-Just Respire demande désormais à la mairie du 5e de "prendre en compte des enjeux de santé, en particulier autour des établissements scolaires voisins", de présenter publiquement les données recueillies et les éventuelles études d'impact, d’organiser "une concertation publique préalable à toute décision", et de prendre la décision en finale "en fonction des informations recueillies, et non avant".

De son côté, le maire du 5e arrondissement avait bien précisé, dans un mail envoyé au collectif, son souhait de revoir des véhicules circuler dans la montée du Chemin Neuf. "Ce n’est pas un choix impulsif, c’était une promesse de campagne, claire et assumée, sur laquelle les habitants du 5e ont pu se prononcer", a écrit Thomas Rudigoz, faisant référence à son élection dès le 1er tour des Municipales en mars dernier.

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