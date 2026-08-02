Football : le défenseur autrichien Felix Bacher rejoint l'OL

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce dimanche 2 août l’arrivée de Felix Bacher, défenseur central autrichien de 25 ans.

L’Olympique Lyonnais poursuit son recrutement estival. Le club rhodanien a annoncé ce dimanche 2 août la signature de Felix Bacher, défenseur central autrichien, pour un montant de 4,3 millions d'euros avec 800 000 de bonus et 12,5% de plus-value sur la revente. Le joueur d’1,90m arrive en provenance du GD Estoril Praia, au Portugal, où il évoluait depuis 2024.

Formé en Autriche, notamment au FC Wacker Innsbruck, le joueur de 25 ans a rapidement découvert le monde professionnel avec, notamment, un passage à Fribourg. La saison dernière, il a participé à l'ensemble des rencontres du championnat portugais, portant son total à 58 matches et quatre buts avec Estoril.

Capable d'évoluer dans l'axe de la défense aussi bien à droite qu'à gauche, Felix Bacher est présenté par l'OL comme un défenseur moderne, puissant et athlétique. "J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour ce club et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100% sur le terrain", a déclaré le principal intéressé.

Avec cette arrivée, Olympique Lyonnais compte désormais six recrues lors de ce mercato estival. Et ce, à deux jours du barrage aller de Ligue des champions face au Sparta Prague.

Un nouveau combattant entre dans l'arène : l'homme de fer ⚔🛡



Bienvenue Felix ! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/FlJ4b8ssu7 — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2026

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