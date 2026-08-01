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Hôpital Femme-Mère-Enfant Lyon Bron. (@Ville de Bron)

Près de Lyon : le pronostic vital du bébé de 18 mois n’est plus engagé après sa chute du deuxième étage

  • par Corentin Lucas

    • Un jeune enfant de 18 mois a été grièvement blessé après avoir chuté du deuxième étage d’un immeuble, vendredi 24 juillet à Tarare. Son état de santé s’améliore.

    Les faits remontent à la soirée du vendredi 24 juillet. Un bébé âgé de 18 mois avait été victime d’une chute depuis le deuxième étage d’un immeuble de la rue Serroux à Tarare. Après l’accident, l’enfant avait été retrouvé sur la voie publique par des passants, qui avaient rapidement alerté les secours.

    Grièvement blessé, il avait été pris en charge avant d’être héliporté en urgence vers l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. D’après les informations du Progrès, son pronostic vital, initialement engagé en raison de la gravité de ses blessures, ne l’est désormais plus.

    Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les circonstances précises de la chute. Selon les premiers éléments recueillis auprès des parents, ceux-ci auraient été en train de préparer le repas au moment des faits et une fenêtre de l’appartement serait restée ouverte.

    Lire aussi : Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse

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