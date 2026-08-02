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Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Les fortes chaleurs touchent encore Lyon, jusqu’à 36 degrés attendus ce dimanche

  • par Corentin Lucas

    • Le dernier jour de la semaine s’annonce particulièrement pénible dans toute l'agglomération lyonnaise, en ce dimanche 2 août. 

    Les fortes chaleurs sont déjà de retour, après un léger répit ces deux derniers jours. Pour ce dimanche 2 août, le soleil devrait briller du matin au soir, accompagné de quelques nuages. En revanche, il fera chaud. Très chaud.

    S'il fait déjà 20 degrés ce dimanche matin, le mercure grimpera jusqu'à 36 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au-dessus des normales de saison, avec 7 degrés de plus qu’un 2 août habituel. Un léger vent du nord permettra de respirer un minimum.

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