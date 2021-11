Exposition au musée des Confluences : sage comme un Sioux

La nouvelle exposition proposée par le musée des Confluences, Sur la piste des Sioux, va ravir les adultes comme les enfants, les organisateurs étant bien décidés à bousculer notre imaginaire et tordre le cou à une certaine image que l’on a des Indiens, véhiculée notamment par la bande dessinée ou des spectacles de folklore.

Parmi ceux-ci, le célèbre Buffalo Bill’s Wild West, présenté en Amérique puis en Europe entre 1883 et 1912, qui donnait une vision très réductrice des Amérindiens “joués” par les Indiens Lakotas. Le show les représentait comme de sauvages indigènes, ce qui permettait au pouvoir en place de justifier ses conquêtes territoriales tout en faisant valoir l’héroïsme pionnier.

Tipi, plume, bison, calumet de la paix, flèche, tomahawk, coiffe seront montrés comme autant d’objets qui ont forgé les stéréotypes d’une culture indienne et qui firent aussi le succès des films de western dès le début des années 1930. Un siècle plus tard, ces stéréotypes deviennent autres avec la mouvance New Age attribuant aux Amérindiens des liens forts avec la nature qui, dans un contexte d’urgence environnementale, sont désormais le symbole de la sagesse.

L’exposition, passionnante, met en parallèle les luttes des nations indiennes en Amérique du Nord pour leurs droits civiques, leur survie culturelle et le fait qu’elles subissent depuis plus de 150 ans le contrôle de leurs terres.

Sur la piste des Sioux – Musée des Confluences – Du 22 octobre au 28 août 2022 – www.museedesconfluences.fr