Théâtre : Archipel, chorégraphie théâtrale avec skateboard au TNP

Le directeur du TNP, Jean Bellorini s'associe au chorégraphe belge Nicolas Musin à l’occasion d’une nouvelle création, Archipel, qui sera présentée au TNP du 6 au 14 novembre.

C’est une banalité de l’écrire mais ça n’en reste pas moins vrai. Le théâtre se nourrit de rencontres. Et c’est bien une rencontre qui associe le directeur du TNP, Jean Bellorini, au chorégraphe belge Nicolas Musin. Ce dernier est le patron de l’association Urbanity - Genève qui mélange art et skateboard. Il a déjà développé plusieurs projets avec de jeunes skaters devenus de véritables performeurs urbains.

C’est autour de cette jeunesse qui se réunit dans les skateparks, si bien filmée par Larry Clark, que s’articule le projet Archipel, réunissant le chorégraphe et le metteur en scène.

Des textes extraits des Villes invisibles d’Italo Calvino

On y retrouvera en effet une de ces troupes éphémères qu’aime rassembler Jean Bellorini. Au sein de cette troupe rassemblée le temps de cette “chorégraphie théâtrale”, on trouve aussi bien des riders (les férus de skate) que de jeunes comédiens et danseurs, amateurs et professionnels.

Les textes qui seront interprétés sur scène sont extraits des Villes invisibles d’Italo Calvino. Un roman où il fait dialoguer Marco Polo et l’empereur chinois Kubilai Khan (1215-1294). Marco Polo y décrit les villes qu’il a connues lors de ses nombreux périples.

Sur le plateau du TNP sera installée une gigantesque rampe de skate. Un décor pour le moins original pour une création qui ne l’est pas moins.

Archipel – Du 6 au 14 novembre au TNP, Villeurbanne – www.tnp-villeurbanne.com