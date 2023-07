Des arnaques sur les billets de concert de Coldplay à Lyon

Depuis l'annonce de trois concerts du groupe Coldplay en juin 2024, les arnaques sur les billets se multiplient sur internet.

Lyon est en effervescence depuis plusieurs jours : le groupe Coldplay a annoncé se produire au Groupama Stadium l'année prochaine, les 22, 23 et 25 juin 2024.

Plusieurs préventes ont déjà permis à des fans de se préparer pour la mise en vente générale des billets prévue ce vendredi 28 juillet à 10h. Seulement, nombre d'entre eux se sont plaints d'avoir repéré ou subi des arnaques. Sur certains sites comme Leboncoin, des places étaient en effet en revente, même si la plupart des annonces semblent aujourd'hui avoir disparu.

Les réseaux sociaux sont propices à la vente et à l'échange de billets, donc à l'arnaque également. Sur Twitter, de nombreux internautes proposent à la revente des billets pour les concerts.

Trois astuces pour éviter les arnaques

Pour éviter une arnaque, il est plus sûr de se rendre sur un site de vente fiable. La mise en vente générale des billets se passe sur le site Ticketmaster, les billetteries affiliées, et sur le site du Groupama Stadium. Les autres sites fiables sont les organisateurs de voyages. De plus, la revente de son billet est possible sur Ticketmaster, des opportunités d'avoir un billet se présenteront donc au fil du temps.

Il est également mieux de privilégier le payement par carte (crédit ou débit), une demande de paiement par virement indique une probable arnaque.

Enfin, un moyen de percevoir une arnaque est de demander au revendeur de voir le billet. En effet, Ticketmaster précise qu'afin de "protéger les fans contre la revente illicite, les billets e-ticket définitifs pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant les concerts". Toute personne revendant son billet ne l'a elle-même pas reçu, il est donc risqué de lui racheter une place. Et si cette personne présente le billet, il s'agit bien d'une arnaque.