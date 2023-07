Coldplay annonce une troisième date de concert à Lyon

Le groupe Coldplay donnera un troisième concert au Groupama Stadium près de Lyon le 25 juin.

L'annonce a été faite ce mardi matin par le service de billetterie en ligne Ticketmaster. Le groupe de pop-rock britannique Coldplay ajoute une troisième date au Groupama Stadium à sa tournée Music of The Spheres Wold Tour. Le concert se tiendra ainsi le 25 juin 2024, après les deux premières dates déjà prévues les 23 et 23 juin.

Ouverture de la billetterie le 28 juillet à 10 h

La billetterie pour ces deux première dates est par ailleurs déjà complète. Les préventes sont déjà disponibles sur le site du groupe et la mise en vente générale se tiendra le vendredi 28 juillet à 10 h.