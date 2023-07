JO 2030 : la candidature de la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutenue par l'Etat

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra (Photo by JOEL SAGET / AFP)

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a apporté son soutien à la candidature des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour accueillir les Jeux olympiques 2030.

C'est un soutien dont les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne pourront pas se passer. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a déclaré auprès de l'AFP : "L‘État est en soutien de cette perspective de candidature, tout en étant très clair sur le fait qu’elle est portée d’abord et avant tout par les deux régions et par le mouvement sportif."

"Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour les aider"

"Ils savent qu’ils peuvent compter sur nous pour les aider sur le dossier de candidature qui va ensuite être examiné d’ici décembre 2023 par la commission des villes hôtes du CIO", a-t-elle ajouté.

Laurent Wauquiez et Renaud Muselier ont déjeuner à l'Elysée le lendemain de cette annonce, accompagnés de David Lappartient, le nouveau président du Comité national olympique français (CNOSF), avant la tenue d’un conseil olympique par Emmanuel Macron.

Pour mémoire, le 18 juillet dernier, les deux régions ont officialisé leur candidature pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver 2030. "Nous sommes aujourd’hui prêts à porter cette ambition de faire des Jeux de 2030 une vitrine de l’excellence sportive de notre région, du développement durable de nos massifs alpins et ainsi d’amorcer un nouvel élan pour l’Olympisme français", avait déclaré Laurent Wauquiez.