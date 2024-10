Conte écologique au Théâtre François-Ponsard : “La fille de l’eau”, la fin du vieux-monde

C’est avec une création à voir en famille que démarre la saison théâtrale du Théâtre François-Ponsard. Avec La fille de l’eau, le metteur en scène Laurent Brethome propose un spectacle librement inspirée d’un conte peu connu des frères Grimm, L’Ondine de l’étang, portant sur la quête initiatique d’une jeune fille dans un monde en déclin.

Écrite par Antoine Herniotte, La fille de l’eau est une libre adaptation du conte des frères Grimm, L’Ondine de l’étang. L’auteur décrit un monde gangréné par la pollution, par la cupidité, par la folie des hommes. Le père aura bon essayer d’entraver sa fille, il ne pourra l’empêcher de grandir, de se connecter au monde des chimères, à ces figures de la nature qui attendent son aide.

Nous suivons le parcours initiatique de Léa, ses prises de conscience et son accomplissement final. En libérant l’eau et en faisant face à la Tris­tesse des Marais, Léa devient la fille de l’eau et commence à construire un monde nouveau.

Ce spectacle du metteur en scène Laurent Brethome, porteur d’un théâtre “populaire, baroque, festif, ludique et minutieux”, nous raconte ainsi les chemins de l’émancipation d’une jeune femme, qui saura briser les chaînes que ses parents et la société lui ont imposées.



La fille de l’eau, le 12 octobre au Théâtre François-Ponsard de Vienne.

Rencontre avec Antoine Herniotte, auteur du texte L’Ondine de l’étang, au bar du théâtre à 19h15.