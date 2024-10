Plusieurs laboratoires médicaux vont fermer à cause d’un mouvement de grève du 20 septembre au 23 inclus. © Pexels – Edward Jenner

Des laboratoires de tout l'Isère, ouvriront leur porte jeudi 17 octobre prochain, afin de proposer des dépistages gratuits aux hépatites B et C.

Dans le cadre de la journée des hépatites de l'arc Alpin, prévue le jeudi 17 octobre prochain, des dépistages gratuits aux hépatites B et C, sans rendez-vous, sans ordonnances et sans conditions de droit de santé, seront proposés dans certains laboratoires isérois.

Ces infections du foie, transmises par le sang, comportent de grands risques, tels que l'augmentation des chances de cancer. Dans un objectif de lutte contre la propagation de ces hépatites B et C, certains laboratoires isérois ouvrent donc leur porte, afin de procéder à des dépistages gratuits, tout au long de la journée.

Liste des laboratoires participants ici

