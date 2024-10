Fête du Livre de Bron : clap de fin brutal !

C’est par un mail laconique, un communiqué de presse envoyé par Yann Nicol (actuel directeur de la manifestation) reçu par quelques journalistes, que l’on a appris la fin de la fête du Livre de Bron.

Cet événement central de la vie littéraire en France est sans conteste le plus important pour notre région en terme de manifestation littéraire. Comme le précise le communiqué : “Fondée en 1987 et soutenue tout au long de ses années par les collectivités publiques (Ville de Bron, Métropole de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC, Centre National du Livre), la Fête du Livre de Bron fut incontestablement pionnière en proposant au public un festival littéraire, là ou n’existaient que des salons du livre axés exclusivement sur les dédicaces. Un festival qui proposait de donner la parole aux écrivains, de construire une véritable programmation artistique, thématisée et exigeante, de sur le savoir-faire des libraires indépendants, de penser des croisements entre la littérature et d’autres formes d’expression artistique, des dialogues d’auteurs et des lectures musicales, des projections cinématographiques... Au fil des ans, le festival fondé par Véronique Forcet et Colette Gruas, puis porté artistiquement par Brigitte Giraud, Laetitia Voreppe et Yann Nicol en compagnie d’une équipe fidèle et engagée, est devenue l’un des rendez-vous les plus importants de la vie littéraire nationale, que ce soit en Littérature générale, en sciences humaines ou en Littérature jeunesse.“



À l’heure où nous écrivons ces lignes, il nous a été impossible de joindre Yann Nicol. Et du côté de l’Agence Rhône-Alpes Auvergne du Livre et de la Lecture, nous n’avons pu avoir d’autres informations sur les raisons de cette fin soudaine et brutale que celles exprimées dans le communiqué :

“Après de nombreuses réflexions liées aux contraintes financières et organisationnelles qui pèsent sur le fonctionnement de l’association et la pérennisation des différents projets qu’elle porte (Festival/Saison/Media), l’assemblée générale extraordinaire a voté le lundi 7 octobre 2024 la dissolution de l’association Lire à Bron qui marque la fin de l’histoire de la Fête du Livre de Bron et des projets satellites (Les Prix Summer, La route des libraires, Les rencontres lycéennes, le media numérique). Cette décision est le résultat d’une réflexion menée entre l’équipe professionnelle et les administrateurs, qui ont fait le choix, en leur âme et conscience, de mettre fin à cette aventure.“