Météo : une journée nuageuse accompagnée d’une légère baisse des températures ce dimanche à Lyon 

Ce dimanche 8 février s’annonce nuageux à Lyon et les températures baissent légèrement puisque 10 degrés sont attendus dans l’après-midi.

La météo se dégrade ce dimanche 8 février. Ce matin, le ciel au-dessus de Lyon est une nouvelle fois nuageux en raison de la présence de nuages bas et les températures restent fraîches avec 3 degrés.

Peu de changements sont attendus dans l’après-midi, les nuages resteront largement présents, mais aucune pluie n’est prévue. Côté mercure, il est légèrement en baisse par rapport à hier puisqu’il fera 10 degrés au meilleur de la journée.