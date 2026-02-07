Actualité

Laurent Solly, le Lyonnais du mois

  • par Guillaume Lamy

    • Laurent Solly, ancien vice-président Europe de Meta, la firme de Mark Zuckerberg, mise sur l’IA prédictive.

    Laurent Solly ancien vice-président Europe de Meta, la firme de Mark Zuckerberg, rejoint AMI Labs (Advanced Machine Intelligence Labs), la start-up fraîchement créée par Yann LeCun, l’un des pères de l’IA et ancien directeur scientifique de l’IA… de Meta. Après douze ans chez Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook Inc.), ce Caladois (ancien chef de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Économie et cadre de TF1) retrouve son ancien collègue avec qui il avait développé FAIR (Fundamental AI Research) à Paris, le plus grand laboratoire de recherche en intelligence artificielle en dehors des États-Unis. Ce rapprochement constitue presque une provocation pour Mark Zuckerberg, tant les désaccords entre LeCun et le fondateur de Meta étaient notoires, notamment sur l’avenir des modèles de langage. AMI Labs se positionne sur les “world models”, des modèles capables de représenter le monde physique et de prédire les conséquences d’actions futures. La start-up serait en train de lever 500 millions de dollars pour une valorisation d’environ 3 milliards.

