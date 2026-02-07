Le restaurant du mois à Lyon : Ripaille

Ripaille, un bistro cuisiné qui choisit de faire simple et bon (quartier Opéra, Lyon 1er).

Ripaille. Synonymes : bamboche (fam.), bombance (fam.), bombe (fam.), bringue (pop.), godaille (pop.), ribote (pop., vieilli). Repas où l’on mange et où l’on boit avec excès. “C’était une ripaille (…), des bouteilles entonnées par le goulot, des paris de goinfrerie et de saoûlerie.” (Manette Salomon, d’Edmond et Jules de Goncourt, 1867). Par métonymie, le mot désigne les plaisirs de la table.

C’est dans cette acception plus globale que s’inscrit la promesse de ce nouveau restaurant. “On a souhaité un bistro à la française, accessible et cuisiné, avec une ambiance cosy, ‘comme à la maison’, pour les bons vivants”, déroule Antoine Isoardi, le manager, comme on dit aujourd’hui.

Gratin de butternut aux épices douces et reblochon

@William Pham