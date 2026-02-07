Actualité
Laurent Gerra, dans son restaurant Léon de Lyon, en octobre 2022
Laurent Gerra, dans son restaurant Léon de Lyon, en octobre 2022 @Antoine Merlet

Laurent Gerra et le groupe Bocuse mettent fin à leur partenariat chez Léon de Lyon

  par Clémence Margall

    • Associés depuis 2022, l’humoriste Laurent Gerra et le groupe Bocuse ont mis fin à leur partenariat au sein de Léon de Lyon, enseigne emblématique de la rue Pleney, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Le mariage aura duré trois ans. Associés depuis l’été 2022 au sein de l’emblématique Léon de Lyon, situé rue Pleney (1er arr.), l’humoriste lyonnais Laurent Gerra et le groupe Bocuse ont mis fin à leur partenariat, révèlent nos confrères de Lyon Décideurs.

    "Nous avons déjà suffisamment d’affaires en Presqu’île"

    La décision aurait été actée "d’un commun accord" à l’été 2025, comme le confirme Paul-Maurice Morel, le directeur général des Restaurants et Brasseries Bocuse : "En effet, nous avons revendu nos parts et ne sommes plus associés chez Léon de Lyon. Le groupe Bocuse avait répondu en 2022 à l’appel d’une personnalité en détresse dans une maison emblématique. Nous avons fait ce que l’on avait à faire pour soutenir Léon de Lyon et Laurent Gerra." Toujours selon le directeur général, l’accord temporaire était "potentiellement prévu" depuis le début. À l'époque, Laurent Gerra cherchait de nouveaux partenaires, suite à une brouille avec ses ex-associés Fabien Chalard et Julien Géliot.

    Le groupe Bocuse souhaite désormais se concentrer sur ses établissements le Nord (5er arr.) et le Sud (2e arr.). "Nous avons déjà suffisamment d’affaires en Presqu’île et le groupe Bocuse n’est pas là pour avoir une hégémonie. Mais nous avons fait de notre mieux à Léon de Lyon et la collaboration a été fructueuse", assure encore Paul-Maurice Morel à nos confrères, qui souhaite "le meilleur" à Laurent Gerra. Ce dernier serait par ailleurs désormais associé à un investisseur parisien.

