Lyon : un homme grièvement blessé dans un accident de trottinette

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme s’est grièvement blessé dans un accident de trottinette à proximité de la gare Saint-Paul, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Il était environ 1h30, dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque les secours sont intervenus à proximité de la gare Saint-Paul, dans le 5e arrondissement de Lyon, après qu’un homme a chuté à trottinette.

D’après nos confrères du Progrès, la victime, âgée d’une quarantaine d’années, est gravement blessée.

Pour l’heure, les circonstances de l’accident restent encore floues, mais l’homme serait tombé seul de sa trottinette. Il a été transporté vers l’hôpital le plus proche.