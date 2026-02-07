Actualité
Ils ont osé le dire !

  • par Guillaume Lamy

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “Moi, je suis masculiniste”
    Christophe Cédat, restaurateur, époux de Laure Cédat, présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas et candidate à la mairie du 1er arrondissement, a accusé la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi d’utiliser son physique pour faire campagne en vue des élections municipales.

    Lire : Municipales à Lyon : le camp Aulas rattrapé par une polémique sexiste

    “À Lyon, nous ne laisserons jamais le sexisme impuni”,
    promet, sur X, Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate LFI aux municipales, en réponse à Christophe Cédat.

    “La démocratie, ce n’est pas comme un dîner en ville, c’est un moment de vérité”
    David Kimelfeld, ex-président de la Métropole de Lyon, lors de sa dernière intervention en conseil municipal.

    Lire : Municipales à Lyon : Kimelfeld tape sur Doucet et appelle à ne pas voter pour Aulas

    “Je suis de tout cœur avec lui, je pense qu’il a la capacité et cette ambition pour faire bouger la ville. Et faire que Lyon redevienne ce que c’était auparavant”, 
    estime Karim Benzema dans un message qu’il a enregistré sur LCI pour soutenir Jean-Michel Aulas.

    Lire aussi : "Il a tout pour réussir" : Benzema réaffirme son soutien à Aulas pour les municipales à Lyon

    “Je ne me résous pas à livrer des JO ordinaires ni à me cacher derrière l’excuse du temps ou de contraintes budgétaires”, 
    prévient Edgar Grospiron, président du comité d’organisation des JO 2030 dans les Alpes, confronté au départ de cadres.

    Lire : JO 2030 : après les démissions, le Cojop lance une mission pour clarifier sa gouvernance

    “Nous sommes dans l’urgence. Lyon traverse aujourd’hui une crise commerciale d’une gravité exceptionnelle”
    Fabrice Bonnot, restaurateur et président de l’association des commerçants du quartier Charité-Bellecour dans le 2e arrondissement.

    Lire : "Il faut agir" : la tribune de Fabrice Bonnot pour sauver les commerces à Lyon, Aulas lui répond

    
    Gare SNCF Lyon TGV
    Lyon : elle est condamnée pour avoir frappé et craché sur des policiers lors d’un contrôle SNCF

    
