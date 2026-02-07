Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

“Moi, je suis masculiniste”

Christophe Cédat, restaurateur, époux de Laure Cédat, présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas et candidate à la mairie du 1er arrondissement, a accusé la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi d’utiliser son physique pour faire campagne en vue des élections municipales.

“À Lyon, nous ne laisserons jamais le sexisme impuni”,

promet, sur X, Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate LFI aux municipales, en réponse à Christophe Cédat.

“La démocratie, ce n’est pas comme un dîner en ville, c’est un moment de vérité”

David Kimelfeld, ex-président de la Métropole de Lyon, lors de sa dernière intervention en conseil municipal.

“Je suis de tout cœur avec lui, je pense qu’il a la capacité et cette ambition pour faire bouger la ville. Et faire que Lyon redevienne ce que c’était auparavant”,

estime Karim Benzema dans un message qu’il a enregistré sur LCI pour soutenir Jean-Michel Aulas.

“Je ne me résous pas à livrer des JO ordinaires ni à me cacher derrière l’excuse du temps ou de contraintes budgétaires”,

prévient Edgar Grospiron, président du comité d’organisation des JO 2030 dans les Alpes, confronté au départ de cadres.

“Nous sommes dans l’urgence. Lyon traverse aujourd’hui une crise commerciale d’une gravité exceptionnelle”

Fabrice Bonnot, restaurateur et président de l’association des commerçants du quartier Charité-Bellecour dans le 2e arrondissement.

