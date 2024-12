Avec sa nouvelle revue, le cabaret Élégance (à Renaison dans la Loire) lance un mois de décembre et des soirs de fêtes particulièrement somptueux pour finir l’année dans la bonne humeur.

Déroulant son show sur la grande scène posée au milieu du public, il crée IA Panique au musée, un spectacle mené par quinze artistes de haut vol interrogeant l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein d’un musée londonien qui se veut à la pointe des nouvelles technologies.

Conduits par Margareth qui gère la direction d’une main de fer – accompagnée par l’archiviste William à la sensibilité légendaire et Jason, son gardien et veilleur de nuit –, les spectateurs sont invités à découvrir des œuvres vivantes qui constituent des tableaux modernes sans rien perdre de l’âme du music-hall.

Un spectacle féerique, avec des costumes toujours plus beaux, de magnifiques danseuses, des décors et des effets spéciaux à couper le souffle sans oublier les plumes, les strass et les paillettes.

IA Panique au musée – Cabaret Élégance à Renaison près de Roanne (42)

cabaret-elegance.fr