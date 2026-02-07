Actualité
Lyon : elle est condamnée pour avoir frappé et craché sur des policiers lors d’un contrôle SNCF

    • Une femme de 42 ans a été condamnée à six mois de prison avec sursis et à un stage de citoyenneté pour avoir frappé et craché sur des policiers et des agents de la SNCF lors d’un voyage entre Nice et Paris.

    Mardi 27 janvier, une femme de 42 ans a été condamnée à six mois de prison avec sursis et à un stage de citoyenneté par le tribunal de Lyon après avoir commis des violences et craché sur des policiers et agents de la SNCF lors d’un voyage en train entre Nice et Paris.

    Les policiers victimes de "coups dans le thorax et les jambes"

    Comme le relatent nos confrères de Street Press pour actuLyon, les faits remontent au mois de novembre. Ce jour-là, la quadragénaire était en route pour rejoindre ses parents résidant dans le Nord. Alors que les agents SNCF procèdent au contrôle des passagers, elle se réfugie alors dans les toilettes, prétextant "être malade" et refuse de montrer son titre de transport.

    À l’arrivée du train à Lyon, les agents ferroviaires tentent de faire sortir la mise en cause avec l’aide de policiers et de pompiers. S’en suivent alors de multiples "coups dans le thorax et les jambes" avant qu’elle ne soit interpellée.

    Interrogée sur son geste, la quadragénaire a regretté ne pas avoir "tapé plus fort" le policier sur lequel elle a aussi craché et assure ne pas avoir "compris cette interpellation." Un autre policier a souffert d’une entorse au pouce droit. Si un psychiatre a toutefois décelé des "tendances dépressives" chez la femme, elle a également été condamnée à verser 1 300 euros aux quatre policiers victimes de violences.

