Municipales à Rillieux : après la garde à vue d’Édouard Raffin, plusieurs élus quittent la liste d’union de la gauche

Plusieurs élus retirent leur soutien à Édouard Raffin, toujours candidat aux municipales de Rillieux-la-Pape, après que lui et sa compagne ont été entendus par la police vendredi 6 février pour des faits de violences conjugales.

À seulement quelques semaines des élections municipales, la liste d’union de la gauche "Unir Rillieux-la-Pape" se voit bousculée. Vendredi 6 février, le candidat Édouard Raffin, ainsi que sa compagne, ont, en effet, été entendus par la police après que cette dernière a porté plainte pour des faits de violences conjugales, indiquent nos confrères de Lyon Mag.

Selon le parquet de Lyon, une enquête a été ouverte "à la suite de deux plaintes déposées respectivement par l’un et par l’autre dénonçant des violences conjugales". Au terme de leurs auditions, leurs gardes à vue ont été levées et la procédure a été confiée au parquet.

"Nous avons décidé de retirer notre soutien à Monsieur Édouard Raffin tant qu'il persistera à rester tête de liste"

Suite à ces révélations, les élus d'opposition et colistiers Hannan M'Sai (société civile et numéro deux de la liste), Elise Sabin (société civile) et Yves Durieux (Les écologistes) ont annoncé retirer leur soutien à Édouard Raffin et quitter la liste "Unir Rillieux-La-Pape". "Tout en voulant préserver une enquête en cours et la présomption d'innocence, nous actons une perte de confiance totale et irréversible envers Édouard Raffin", soulignent-ils, alors que ce dernier a fait le choix de se maintenir en tant que tête de liste.

Et d'ajouter : "En cohérence avec nos valeurs, et avec notre engagement sans faille dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notre volonté de travailler en transparence et de manière partagée et démocratique, nous avons décidé de retirer notre soutien à Monsieur Édouard Raffin et d’annoncer notre retrait de la liste qu’il conduit tant qu'il persistera à rester tête de liste", ont-ils ainsi fait savoir.

"Tous les coups ne sont pas permis"

Dans un communiqué diffusé ce samedi 7 février, Édouard Raffin a jugé que "le calendrier et la nature de cette prise de parole publique interrogent légitimement", déplorant dans le même temps qu'"à cinq semaines d’un scrutin municipal déterminant pour les Rilliards, l’instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins manifestement politiques ne peut que susciter l’inquiétude quant à la qualité du débat démocratique local."

Le candidat annonce par ailleurs qu’une plainte pour diffamation a également été déposée. "Tous les coups ne sont pas permis dans le cadre d’une élection", écrit-il toujours, tandis qu’il assure que les Rilliards "ne sont pas dupes et savent apprécier les faits avec discernement, d’autant que le maire sortant lui-même fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits de violences commis sur son fils mineurs au cours de son mandat, sans que cela n’ait alors donné lieu à de telles campagnes publiques d’indignation sélective."