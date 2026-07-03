Shopping d'été dans les boutiques lyonnaises

La sélection estivale lyonnaise de la rédaction

Bouquets sublimés

Cette coupelle en céramique, ou encore bobèche, ravira tous les amateurs de nature. Le principe : placez la coupelle sur un verre ou un vase, glissez les tiges de vos fleurs dans les petits trous, et votre bouquet sera ainsi sublimé. Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à l’utiliser retournée dans une assiette remplie d’eau. À noter que chaque bobèche est le fruit d’une fabrication artisanale, ce qui en fait une pièce unique.

Bobèche fleurs – 14,90 euros.

Dadashop –13, rue du Griffon, Lyon 1er

Fraîcheur bienvenue

Si vous vous méfiez du soleil tout autant que vous l’adorez, cette chemise anti-UV est faite pour vous. Légère, respirante, déperlante, elle vous accompagne aussi bien à la plage que lors de vos escapades estivales. Elle entretient une sensation de fraîcheur sur le corps, et apporte un vrai confort en cas de grosses chaleurs. À dénicher dans la toute nouvelle boutique de la marque française écoresponsable Flotte.

Chemise anti-UV Colbert – 85 euros.

Flotte –48, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Plaisirs simples

Avec ce nouveau livre, vous pourrez enfin concocter des piqueniques simples et gourmands, sans aucune charge mentale. Son autrice Valérie Wolf, créatrice du blog Ail ma Cocotte !, y partage ses meilleures recettes et ses conseils pratiques, tout en prônant un retour à l’essentiel. Le résultat : 100 recettes inventives, généreuses, faciles à réaliser et pensées pour tous les goûts.

100 recettes faciles pour vos repas en plein air – 29 euros.

Disponible en librairie.

Chic et pratique

Fabriqué dans un centre de réinsertion à partir de chutes de tissu, ce bob réversible vous accompagnera lors de tous vos déplacements. Imperméable, fluorescent et réfléchissant, il vous offre visibilité et protection contre la pluie en cas d’ondée estivale, sans sacrifier au style. N’hésitez pas à le retourner si vous optez pour un look plus sobre.

Bob Banana Urban Circus – 50 euros.

Au Vieux Campeur –70, cours de la Liberté, Lyon 3e

Garde-robe d’été

Motifs joyeux, style féminin et décontracté, cette robe s’impose comme un indispensable de vos vacances d’été. On aime sa forme tunique au tombé fluide, sa matière légère et confortable, son col volanté fantaisie… Sans oublier ses cordons à nouer qui permettent de l’ajuster comme on le souhaite.

Robe Tahiti Aloha Rosa Faia – 69,95 euros.

Lovina – 1, rue des Nuits, Lyon 4e

Toutes les poitrines –12, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Parfum nomade

Fleur d’oranger, néroli, petit grain, citron… cette huile aux senteurs estivales se glisse facilement dans votre sac pour vous accompagner tout au long de la journée. Fabriquée à partir de produits naturels – huile d’olive, glycérine végétale et couleurs organiques – par la marque Ortigia Sicilia, elle vous transporte instantanément au pied de l’Etna et de ses senteurs siciliennes.

Roll-on parfumé Zagara – 20 euros.

Bonnesœurs –15bis, rue du Chariot-d’Or, Lyon 4e

Haute protection solaire

Marque engagée dans la transition écologique, Comme Avant lance sa nouvelle crème solaire liquide. Composée à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle et certifiée bio Cosmos Organic, elle réunit efficacité, praticité et respect de la peau. Son filtre minéral unique à base d’oxyde de zinc garantit une très haute protection contre les UVA et UVB, et sa texture crémeuse offre un vrai confort d’application. Coup de cœur pour sa version Vanille, qui convient aux nouveau-nés et femmes enceintes.

Crème solaire liquide – À partir de 32,90 euros.

Comme Avant –7, rue Confort, Lyon 2e

Sous le soleil

Signé Tatiane de Freitas, ce une-pièce bandeau a plus d’un atout à faire valoir. Coques intégrées, bande anti-glisse en silicone, tissage technique du lurex pour un séchage rapide… Son confort n’est plus à prouver et sa coupe modulable vous laisse la liberté de l’utiliser au gré de vos envies : avec ou sans bretelles, desserrée ou froncée… On l’aime aussi pour sa ligne minimaliste, son élégance intemporelle et sa flamboyance brésilienne… Un must pour vos journées ensoleillées.

Maillot L’Estival froncé noir – 199 euros.

Tatiane de Freitas –3, rue Bossuet, Lyon 6e